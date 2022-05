Lauriane FANGET

Après ma spécialisation en marketing de la mode, je suis partie deux ans au Canada. Je me suis engagée à travers deux activités majeures. Responsable d’une boutique de bijoux de fantaisie de luxe, j’ai créé et distribué une collection d'accessoires, afin de répondre à un besoin identifié de notre clientèle.

Par ailleurs, j’assurais la commercialisation et le développement de manière exclusive de la marque Banana Moon au Québec, spécialisée dans le surfwear, dont l’introduction sur ce nouveau marché s’est révélée être un succès.



J’ai ainsi pu mettre en pratique mon savoir, m’enrichir culturellement, et développer des compétences en phase avec mon projet professionnel. En effet, j’entends associer travail et passion dans le domaine du marketing et du commerce. Et ainsi, mettre à profit ma spécialisation dans la mode auprès d’une entreprise reconnue, affichant les valeurs qui sont les miennes.



Mes compétences :

Luxe

mode

marketing