Lauriane FRANCOIS-MARIE

Terminant actuellement ma dernière année de Mastere Communication Digitale à Lyon, mon objectif professionnel est de devenir chef de projet en communication. De même, je me passionne pour les relations presse.

Mon point fort ? De l'expérience dans les plus grandes agences de communication (TBWA/Publicis/Havas). Polyvalente, je suis ouverte à toutes opportunités d'emploi dans ce secteur dés la rentrée 2017.ernance à partir du mois de Septembre 2016. De nature à l'écoute et curieuse.



Mes compétences :

Communication