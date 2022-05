Lauriane GARDET

Ayant été dans l’enseignement pendant des années, j’ai souhaité me tourner vers la Sophrologie. Après le cycle fondamental, il me semblait évident d’apprendre la méthode du Professeur Caycedo (le fondateur de la Sophrologie) dans son intégralité. J’ai donc poursuivi mes études et obtenu mon Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne. Plus qu’une méthode, la sophrologie est une science et une philosophie de vie. Je souhaite donc partager avec vous cet enseignement formidable, vous apprendre ses techniques spécifiques, afin que vous puissiez à votre tour, expérimenter les bienfaits et les changements positifs qu’apporte la Sophrologie.



Je peux vous recevoir à mon cabinet, ou je peux me déplacer exceptionnellement à votre domicile.



Mes compétences :

Culture

Sophrologie

Gestion du stress

Enseignement

Pédagogie

Création artistique