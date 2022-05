Stéphanie BERNECH

Assistante indépendante spécialisée en gestion des petites structures depuis plus de 12 ans, je mets depuis 2010, mes compétences à disposition de professionnels (TPE, Artisans, Libéral...) en :

- organisation administrative et gestion comptable

- administration des ventes

La prestation peut se faire sur site ou en télétravail (transferts sécurisés de documents).

La facturation se fait à l’heure, au forfait, au mois. Tous les tarifs font l’objet d’une étude personnalisée afin de vous garantir une facturation au plus juste de votre consommation.



2 PRINCIPAUX DOMAINES D'INTERVENTION :



- L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE et GESTION COMPTABLE :

Votre société évolue, ALTgestion peut vous aider à mieux vous organiser et mettre en place des procédures d’améliorations.



Développez ou Reprenez en interne la gestion de votre comptabilité quotidienne afin de gérer au mieux votre trésorerie, ALTgestion s'occupe de la vérification des factures fournisseurs et la préparation des règlements, de la saisie comptable et des rapprochements bancaires*.



Gestion Risque Client : relance facture échues et non échues, gestion des litiges



Vous aidez à y voir plus clair, à définir et atteindre vos objectifs.



- ADMINISTRATION DES VENTES :



o SUIVI DE PRODUCTION

Respect des délais, rétroplanning.

Certificat de conformité, approbation des échantillons de production

Veille au respect des cahiers des charges clients (normes, packaging),

Veille réglementaire



o SUIVI DE COMMANDES/ORGANISATION LOGISTIQUE :

Du devis à la livraison chez le client : vérification et traitement du bon de commande, organisation logistique, facturation.

Gestion des Importations, relation avec transitaire et transporteurs.



Tout ceci n’est bien sur pas exhaustif, je vous invite à visiter le siteArray et à me contacter pour obtenir un devis personnalisé et détaillé.



(*sous l'autorité de votre expert-comptable).



Mes compétences :

comptabilité

gestion logistique

freelance

administratif

organisation administrative

assistance administrative

gestion comptable

gestion commerciale

organisation

Sens de l'analyse et la capacité à prendre de

Esprit vif

Réactivité. Sens de l'écoute

Sens des valeurs

Adaptation facile