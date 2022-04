Christophe BAUDRIER

Issu du monde de l'industrie, j'ai émaillé mon parcours professionnel de nombreuses expériences dans le domaine des systèmes d'information. Cela m'a permis d'acquérir un haut niveau de compétence dans les domaines de l'architecture technique, de l'assurance qualité, dans la gestion de projet et dans le management d'équipe. C'est fort de cette expérience que j'ai décidé de m'associer à Cyril et de créer Geco-IT et ainsi de me mettre au service des PME/PMI/TPE de la région Vaucluse.



Aujourd'hui il est tout à fait possible d'appliquer les méthodes et solutions de l'industrie à des structures plus petites mais tout aussi désireuses de tirer partie de leur système d'information afin d'en faire un véritable levier de performance. C'est tout simplement la mission de Geco-IT.



Nous trouvons des solutions adaptées à vos besoins et à vos moyens financiers tout en garantissant un haut niveau de qualité sur l'ensemble de nos prestations. Et comme un système d'information performant ne se fait pas en un jour, nous serons votre partenaire sur la durée pour que votre outil informatique soit fiable, performant mais également économique.



Mes compétences :

Conseil

Logiciel libre

Virtualisation

PRA

ITIL

Gamp

Sécurité informatique

Informatique

Réseau

Intégration

Infogérance