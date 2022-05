Lauriane GOUDOU

Diplômée de l'Université de Technologie de Compiègne en Génie Biologique filière Innovations Aliments et Agroressources, je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant qu'ingénieur R&D en industrie Agroalimentaire.



Passionnée par la cuisine, les innovations agroalimentaires, l’évolution des habitudes alimentaires ainsi que les bienfaits des aliments sur la santé, je m'interesse à la formulation de nouvelles recettes, mais aussi à l'accompagnement d'un nouveau produit de sa création à sa conception. La qualité, la fraicheur, l'origine des produits et le respect de l'environnement sont également des valeurs importantes pour moi.



Mon dynamisme, ma curiosité, mon autonomie, mon implication, mon sérieux, mon organisation, mon adaptabilité ainsi que ma créativité m’ont permis de m’intégrer parfaitement dans les équipes avec lesquelles j’ai travaillé.

Grâce à mes précédentes expériences ainsi qu’à mes qualités je pourrai donner satisfaction sur les diverses tâches que je serai amenée à effectuer.



Je suis disponible pour défendre plus en détails mon projet ainsi que mes motivations lors d’un prochain entretien.



Mes compétences :

Rigueur

Adaptabilité

Organisation

Usage courant de Word, Excel, Internet, Power Poin

Pain management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet