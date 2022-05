Lauriane LEPRETRE

Avocat ayant exercé pendant 3 ans, je suis actuellement à la recherche d'un poste de juriste. De profil généraliste en raison de mes expériences variées, je maîtrise plus particulièrement les problématiques liées au droit bancaire, au droit de la construction, au droit de la responsabilité ainsi qu'au droit international privé. Je peux travailler en français et en anglais.



Mes compétences :

Autonomie

Curiosité et persévérance

Faculté d'adaptation

Bonne humeur

Sociable

Généraliste

Langue anglaise

droit commercial

droit international

droit civil

droit bancaire