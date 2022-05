Lauriane LOMBART

Ma formation et mon expérience alliant à la fois des compétences managériales et humaines ainsi que des compétences techniques, me permet de m'adapter à de nombreux secteurs et situations.

Enfin, je suis une personne d'un naturel avenant et je souhaite mettre au service de ma carrière mon attrait pour le relationnel, tout en conservant et en developpant un bagage technique acquis au cours de ma formation d'ingénieur en Génie Industriel.



Mes compétences :

Ms Access

OPL

HTML

Arena Simulation …

Sage x3

Microsoft office

JAVA

MS Visio

Ms project

Acheteur

Management de projet

Génie industriel

supply chain management

gestion de projet

logistique