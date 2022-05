Je suis psychologue clinicienne dite généraliste. Je travaille avec tout type de public qu'ils soient enfants, adolescents, adultes, seniors, dans des problématiques individuelles, de couple ou familiales. Pour cela, je m'appuie sur différentes méthodes psychodynamiques et humanistes.



Je considère qu'il est primordial de toujours considérer la personne dans sa globalité pour l'aider au mieux. Je prend en compte sa demande, son contexte de vie actuel, son histoire, ses projets, ses difficultés et ses ressources.



Je travaille principalement à partir de la pensée de Winnicott qui valorise le jeu et la créativité comme sources de résolution des conflits psychiques. Ainsi, j'utilise souvent des médiations thérapeutiques pour une redécouverte du langage interne de la personne.



J'ai démarré ma formation de psychologue à l'UPV de Montpellier pour la terminer à l'UPMF de Grenoble que j'estimais plus ouverte aux différents courants de pensées. Dans cette optique, je suis intervenue dans des structures de psychiatrie adulte, de pédo-psychiatrie, d'accompagnement de l'autisme, de psychothérapie et de développement personnel.



Aujourd'hui, je suis installée dans un cabinet à la Chapelle Heulin (44) mais je me déplace également sur le lieu de vie de mes patients (jusqu'à 1h de mon cabinet). Je suis également la co-fondatrice et coordinatrice de l'association Epsylon qui valorise le Groupe comme source d'enrichissement psychologique personnel et professionnel. Dès Septembre 2016, j'y organiserai différents ateliers thérapeutiques (voir mon activité pour Epsylon :Array#!lauriane-perez/).



Mes compétences :

Bilans psychologiques

Psychothérapie

Entretien clinique

Travail en équipe

Création de projets

Psychiatrie

Psychopathologie

Psychanalyse