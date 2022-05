Lauriane RAT-TUDAL

Diplômée de l'Ecole des Mines de Nancy, je suis spécialisée dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Grâce aux nombreux projets réalisés au sein de l'école et aux mission qui m'ont été confiées lors des différents stages que j'ai pu effectués, je possède de bonnes qualités pour le travail en équipe. De plus, mon esprit synthétique, ma rigueur, mon sens de l'organisation et mes capacités d'analyse m'ont permis de mener à bien les différents projets qui m'ont été confiés jusqu'à présent.



Mes compétences :

Autonomie

Conseil

Développement de projet

Energie

Environnement

Génie des Procédés

Rigueur

Synthèse