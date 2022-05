Lauriane ROSE

Je suis actuellement en stage dans le service communication d'une ONG à Québec. Mes études se finissent en juin 2013.

Je suis à la recherche d'un travail dans le commerce. J'aime travailler dans l'urgence, avoir des challenges, ainsi que des responsabilités. Je suis très motivée à rentrer définitivement dans le monde du Travail.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Sens du relationel et gout pour la communicat

Curieuse et j'aime apprendre

Sens de l'optimisation

Esprit d'équipe

Sens de l'organisation et des responsabilités

Dynamique

Polyvalence et capacité d'adaptation