Lauriane TEYSSEDRE

Diplômée en marketing, j’exerce dans le secteur de la distribution depuis 8ans. Une expérience qui m’a permis d’obtenir une double compétence marketing-achat mais surtout développer un affinité produit et une bonne sensibilité client.



Mes compétences : Marketing produit, marketing points de vente,

Gestion multi-marques, benchmark, analyse des ventes,

négociation, gestion, sourcing



Mes atouts : Esprit d’analyse, bon relationnel, autonome,

expérience locale et en métropole, Adaptabilité : marketing produits et services

bonne maîtrise des outils de bureautique



Mes compétences :

Achats

COMMERCE

Luxe

Marketing

Mode

Chaussure

Négociation

Lingerie

Sourcing

Développement produit