Stéphanie BELLEUF

Première société de lingerie féminine, le Groupe Chantelle se développe à travers ses marques et réseaux de distribution :



- Elégante, contemporaine, la marque Chantelle est connue dans le monde entier. Marque d'origine, elle représente près de la moitié du chiffre d'affaires Groupe. Chantelle a su se renouveller et être à l'écoute des femmes depuis plus de 50 ans.



- Darjeeling s'adresse aux femmes qui séduisent avec naturel. Cette marque enseigne, née en 1995 compte aujourd'hui plus de 100 points de vente. Les boutiques Darjeeling proposent une large collection de lingerie et de corseterie à prix doux.



- Orcanta Lingerie est une enseigne de distribution spécialisée en lingerie féminine multimarque, avec un positionnement haut de gamme. L’offre présentée sur cintre en libre accès est composée de produits de marques reconnues notamment Chantelle et Passionata.



- Passionata est la nouvelle marque de lingerie-beauté accessible et moderne. Lancée en 1988, elle affirme sa forte présence européenne dans une distribution large (sélectif et GMS).