Lauriane TURPIN

Je m'appelle Lauriane, j'ai 24 ans, diplômée en BTS Management des Unités Commerciales, réalisé en alternance chez Saint-Maclou (multi-spécialiste dans l'aménagement de la maison).



Je détiens un baccalauréat science et technique de gestion option Communication et RH.

J'ai etudié 2 ans en licence d'économie et de droit à l'Université de Saint Quentin en Yvelines.



Aujourd'hui, je gère seule une agence de mutuelle dans la ville de Palaiseau : Mutuelle Bleue



2013 - Mes missions en tant que collaboratrice d'agence chez Mutuelle Bleue où je gère l'agence seule :



- Accueil au sein de l'agence et téléphonique

- Informations liées aux contrats d'assurances, complémentaires santé, prévoyance...

- Vente conseil

- Gestion des stocks (fournitures)

- Gestion de l'agence (Ouverture, Fermeture) - Gestion des conflits, sinistres

- Prospection téléphonique

- Vitrophanie



2011 - Ma mission dans la société Saint Maclou:



Commercial :

- Vente conseil

- Décoration

- Étiquetage des produits et gestion des stocks



Management :

Elaboration des plannings

Formation de stagiaire







Mes compétences :

Monitrice de Gymnastique Rythmique et Sportive

Informatique

Microsoft Excel

Microsoft Word