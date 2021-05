Philip TIMSIT

Bonjour à vous,



Professionnel du Circuit Imprimé ( Fabricant pendant prés de 14 ans, puis Agent/Reprèsentant d'Entreprises ètrangères dont les

CA allaient de 80 à 320 Millions d'Euros), j'ai été et reste très impliqué dans cet univers concurrentiel, avec des "interfaces Clients" aussi différentes que:



Achats,Industrialisation, Bureau d'Études, Production, Qualité, Comptabilité...



Comme vous le savez, le Circuit Imprimé est un composant

classé " A " et à 100% " custom ".



Au moment ou les productions se co-traitent et se relocalisent,ici ou là, je m'interroge sur la justification de la position d'Agent/Representant, dédié à un territoire ( ici: la France )et pour ces Circuits Imprimés nus.



C'est dans cet esprit et fort de cette expérience que je vous soumets ma candidature, NON limitée à l'Industrie Électronique, univers orienté Services et qui revêt plusieurs aspects, parmi lesquels:



Responsable Achats Famille-produits.



Responsable Ventes Famille-produits.



Quand on connaît la vitesse à laquelle évolue la technologie ainsi que les différents acteurs qui la composent, l'optimisation des Achats et des interfaces entre les Achats et les autres services de l'Entreprise sont vitales.



Actuellement, mon activité:



Représentation Technico-commerciale de producteurs Européens (UK, Autriche) et asiatiques (Taiwan, Singapour, Japon, Chine...) de Circuits Imprimés (produits techniques, « sur mesure »).

Clients : SAGEM, ALCATEL, TEFAL, SONY, EATON Controls, PHILIPS, THOMSON Multimédia, LEGRAND, SIEMENS Automotives, MOTOROLA Automotives, SECRE-ALPINE, CS Electronics…



- Recherche, repérage, analyse des fournisseurs potentiels, en Asie. Représentation de fournisseurs choisis en fonction des critères suivants : Prix-Technologie-Volumes-Délais.

- Négociations Achats, avec les sources.

- Négociations Ventes, avec les utilisateurs Européens.

- Identification de débouchés, en France, en fonction des 3 critères choisis.

- Veille technologique : participation Salons en France et à l’Etranger, Magazines dédiés, Séminaires.

- Activité de conseil dans le cadre de visites chez les Fournisseurs (2 à 3 visites/an) et d’échanges avec les Bureaux d’Etudes Clients.



Dans un tout autre domaine, Je suis également l'Agent de deux Concepteurs/producteurs Italiens. Ma mission: introduire et développer ses ventes, en Francophonie. La gamme se compose de 24 armoires et de vitrines à cigares ( dont 6 sont, en plus, climatisées...) et de

80 caves à vins, à charcuterie, à fromage.



Mes compétences :

Distribution

Développement commercial