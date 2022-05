Laurianne ALAOUCHICHE

Après 10 ans d'expérience dans le secteur automobile (équipementiers automobiles) dont six en tant qu'Acheteuse Innovation pour le compte de Faurecia Intérieur Industrie, où j'ai acquis une solide expertise dans la sécurisation de projets Innovation (financement de l'Innovation, veille, partenariats), et dans la gestion de projets, j'intègre à présent l'IMREDD (Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du Développement Durable) en tant que Chargée des Relations Entreprises/Partenariats



Mes compétences :

SAP

Veille technologique

Evénementiel

Achats internationaux

Relation fournisseurs

Gestion de l'innovation

Partenariats

Négociation de contrat

Négociation

As400

Gestion de projet

Plasturgie

Automobile

Networking