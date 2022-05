Laurianne BEIGNOT

Diplômé d'un BTS Assistante de gestion PME PMI et actuellement en formation de Secrétaire Assistante Médico-Social, je dispose de multiples compétences administratives, commerciales, informatiques et quelques connaissances en comptabilité.



Je persévère également pour en apporter de nouvelles dans le domaine médical (terminologie, sténorète, dossiers patients) et social (différentes aides, capacité d'écoute pour répondre aux besoins des usagées).