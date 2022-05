Laurianne DAVO

Diplômée d’un « master en management » (France – Sofia Antipolis) et d’un « diploma of management » (Australie), j'ai consacré la première partie de mon expérience professionnelle à l’audit, l’accompagnement, la mise en place et la formation de systèmes qualité. Entre 2007 et 2011, j'ai été Présidente de l’Association Qualité Nouvelle Calédonie (AQNC) dont j'étais membre depuis 2003.



Cogérante du cabinet Atout Majeur depuis 2008, j'interviens sur des missions de conseil et de formation en management, ressources humaines et organisation.



Mes compétences :

Audit interne

Ressources humaines

Management