Diplômée d'un BTS Assistant de Direction depuis 2008 et d'un TP Assistant comptable depuis 2012, j'exerce le métier d'assistante depuis près de 10 ans. Aujourd'hui, je souhaite me spécialiser dans la gestion des Ressources Humaines et recherche un employeur pour un contrat de professionnalisation



Mes compétences :

Assistante polyvalente

Commercial

Comptabilité

Marketing

polyvalente

Ressources humaines