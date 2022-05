Laurianne JULLIAN

Souhaitant intégrer un BTS MUC en alternance, je suis à la recherche d'un emploi en contrat de professionnalisation, à compter du 1er Octobre 2013.



J’ai choisi l’alternance afin de pouvoir acquérir une expérience professionnelle en adéquation avec ma formation. De plus, cette expérience serait pour moi un véritable tremplin me permettant de débuter ma carrière professionnelle dans les meilleures conditions



Actuellement employée au sein de Decathlon en tant qu’hôtesse de caisse à temps partiel dynamique à durée déterminée, j’ai pu me familiariser avec certaines valeurs du monde du travail. En contact régulier avec la clientèle j’ai pu également prendre conscience des demandes et des besoins concrets des clients, c’est pour cela que je souhaite intégrer votre équipe commerciale.



De nature volontaire et dynamique, je suis d’ores et déjà acceptée par le centre de formation Alternance Languedoc. M’engager avec vous pour un contrat de professionnalisation est donc indispensable à la réussite de mon projet.



Disponible, ayant le sens du contact et une grande capacité d’écoute, je souhaite intégrer votre entreprise afin de répondre à vos besoins tout en travaillant dans un domaine qui me plaît. De plus, par la pratique de sports collectifs, je sais m’adapter à une nouvelle équipe et à des produits divers et variés.



Déterminée à faire du bon travail, je peux vous être utile !



Mes compétences :

A L'ECOUTE

assidue

dynamique

Ecoute

Motivée

Rigoureuse

Sens du contact