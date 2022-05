Laurianne MARTIN

Intéressée depuis longtemps par la communication; j'ai décidé d’intégrer le Bachelor "Communication et Chef de projet événementiel" proposé par l'école ISEFAC du groupe IONIS dans le but de concrétiser mes souhaits et ainsi acquérir toutes les compétences requises pour exercer un emploi futur dans la communication.

Actuellement en dernière année je souhaite compléter mon parcours en réalisant un stage de 6 mois dans une entreprise au service communication ou dans une agence.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Prezi

Evénementiel

Réseaux sociaux

Communication

Communication événementielle