Laurianne MARTINS

Après un DUT techniques de commercialisation et un DEUG LEA Anglais Espagnol, j'ai débuté ma carrière à Londres. Cela a été l'opportunité de relever des défis personnels et professionnels.



Consultante en recrutement d'informaticiens freelance spécialistes SAP, je fais mes premières armes dans un milieu hautement concurentiel avant de revenir en France et de découvrir l'industrie pharmaceutique puis les études cliniques.



Mes compétences :

Commerciales

Démarches commerciales

Entretiens

Entretiens physiques

Performanse

Test