Laurianne MOITY

Actuellement docteur - ingénieur en Chimie (spécialisation en chimie de formulation et chimie verte), je suis à la recherche d'un emploi dans l'industrie chimique . Je suis spécialisée dans la chimie des solvants, et des problématiques liées à leur remplacement, ainsi que dans la chimie verte et la formulation.



Mes compétences :

Tests physico chimiques

Synthèse organique

Utilisation de logiciel spécifique

Formulation

Ingénieur

Chimie

Chimie verte

Communi