Laurianne NAVAS

Bonjour, j'ai 31 ans, ma vie professionnelle est sur le point de prendre un grand virage, je suis entrain de devenir technicienne de maintenance micro réseau et Internet.

Je travaille depuis plus de 10 ans dans la même structure et j'ai eu envie et besoin de changer de vie professionnelle et mes efforts je l'espère paieront !!!

ça y est j'ai trouvé mon stage à midi-libre, il reste plus que le côté administratif à régler et ça sera tut bon début le 7 juillet !! Je recherche donc un emploi à partir du 01/11/2014 puisque mon stage se terminera le 31/10/2014 !! j'avance petit à petit vers ma nouvelle carrière professionnelle!



Mes compétences :

Ciel Paye

JavaScript

Php

CSS 3

Apache

Html

Microsoft Office