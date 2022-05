Laurianne PATUREAU

Je suis une jeune femme motivée,dynamique, autonome qui a les sens des responsabilité, je suis une personne sociable qui s'adapte rapidement à une équipe, j'ai un très bon sens relationnel client et hiérarchique.



Je suis actuellement en poste, mais j'aimerais trouver un emploi en tant qu'exploitante en transport routier de marchandise ou affréteure.



N'hésiter pas à me contacter !



Mes compétences :

Relationnelles et sociales

dynamique

Autonome mais sachant travailler en équipe