Laurianne TÊTE-DAVID

Diplômée de l'université Jean Moulin Lyon 3 dans le Master Langue, Culture et Entreprise spécialisation Anglais.

Je suis passionnée par l'international, le multi-culturalisme et l'élément humain.

Bilingue anglais.





Dans un monde où les cultures se rencontrent de plus en plus, je souhaite faciliter et participer aux échanges humains nécessaires à une société en développement.