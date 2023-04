Françoise MENNICKEN

De par mon parcours en milieux académiques, pharmaceutiques et CRO, je peux vous apporter:

-mon expertise scientifique en neuroscience, histologie, biologie moléculaire, biosciences, pharmacologie, sciences translationelles, dispositifs médicaux et expérimentation animale;

-mon expertise en matière de procédures, bonnes pratiques et conformité: évaluation de risques, audits, contrôle qualité, protocoles de validation (QI/QO/QP), harmonisation et traduction anglais-français de documents techniques, implémentation de nouvelles normes et procédures pour rester conforme aux standards locaux, nationaux et internationaux en matière de régulation (ISO, BPL, biobanque et QC LIMS, biosécurité, dispositif médicaux implantables, expérimentation animale)



Appréciant le travail autonome et en équipe, je suis reconnue pour mon aptitude à élaborer et superviser des études R&D complexes ainsi quà délivrer des données, des rapports et des synthèses de haute qualité dans un environnement à priorités et échéanciers multiples (rédaction en anglais). Plus récemment, supportant le business owner d'un LIMS LabWare pour les laboratoires Contrôle Qualité d'une big pharma afin de déployer le LIMS sur les diffèrents sites de la compagnie.



ATOUTS:

-Polyvalence et adaptabilité: responsabilités transversales, secteurs publics, pharmaceutiques et CRO, expertises scientifiques et administratives, France/Canada/USA.

-Approche orientée qualité, conformité et résultats, sens du service, relation client.

-Réunions, communication et rédaction en anglais: 30 ans en milieu de travail anglophone.



Mes compétences :

Traduction anglais français

Histologie moléculaire

Norme ISO 9001

Microsoft Office

Gestion de projet

Gestion du risque

Culture cellulaire neuronale

Conformité

Biobanque

Sécurité biologique

Gestion de la qualité

Neuroanatomie

Bonnes Pratiques de Laboratoire

Rédaction scientifique

Audit interne

Rédaction technique

Veille réglementaire

Veille scientifique

Microsoft PowerPoint

Dispositifs médicaux

LIMS LabWare (Biobanque et pharmatemplate)

Protocoles De Validation (QI/QO/QP)