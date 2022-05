Laurie-Anne HEDON

M'orienter dans la communication digitale est une évidence : j'aime avant tout permettre à une entreprise de développer sa visibilité, son e-réputation et de créer une vraie relation privilégiée avec sa communauté.



Après plusieurs expériences en tant que Community Manager et rédactrice web, c'est ma plus récente aventure en agence qui a confirmé mon véritable plaisir à accompagner et conseiller mes clients dans leur stratégie digitale, tout en leur apportant un soutien pédagogique quotidien.



Mes compétences :

Excel

Word

Photoshop

In design

Powerpoint

Illustrator

Référencement

Rédaction web

Wordpress

Dreamweaver

Community Management

Gestion de projet

Conduite de projet

Conseil en communication

Conseil

Social media

Formation

SEO

Référencement naturel

Publicité en ligne

Publicité

Facebook