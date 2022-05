Mes compétences :

Encaissement

Suivi client

Relance clients et fournisseurs

Accueil physique et téléphonique de la clientèle

Réception, contrôle des marchandises

Gestion des stocks

Gestion des plannings

Tenue d'agenda

Saisie de courriers

Démarches administratives diverses

Utilisation des logiciels world, excel, EBP et Twi