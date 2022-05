Laurie ARNAUD

Jeune femme dynamique, en quête de savoir, j'aime les nouveaux challenges et sans cesse apprendre de nouvelles choses.



Je suis diplômée d'un BTS commercial ainsi que d'une licence en management et d'une en ressources humaines. J'ai exercé dans des secteurs divers et variés tel que la téléphonie, la banque, l'industrie pétrolière, le bâtiment...



Grâce à ses diverses expériences j'ai pu développer une bonne capacité d'adaptation, une forte capacité de réflexion, un bon sens relationnel et je suis toujours vigilante en terme de qualité de service.



Le fait d'être à mon compte m'a permis d'avoir une vision nouvelle de l'entreprise et d'améliorer ma réflexion en terme de responsabilités.



Je suis actuellement à l'écoute du marché et recherche un poste en CDI qui regroupe management, relationnel, gestion de projet sur la région de Valence



Pour mes défauts, nous pourrons en parler lors d'une rencontre...







Mes compétences :

Assistante commerciale

Assistante rh

Siebel CRM

SAP

Administration des ventes

Rédaction de courriers

Encadrement

CRM

Négociation

Commerciale

ERP

Management

Droit du travail

Supervision

Paie