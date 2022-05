Laurie BELIN

Je suis diplômée d'un master de biologie cellulaire, physiologie et pathologie avec mention Bien.

J'ai des compétences en culture cellulaire, Western Blot et cytométrie en flux. Je suis organisée et dynamique. Je suis disponible pour un poste en Recherche et Développement.



Mes compétences :

Mise en oeuvre d'un projet

Présentation de données

Western Blot

Cytométrie en flux

Culture cellulaire

Microsoft Office

Analyse de données

Organisation du travail