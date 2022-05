Laurie BERHO

Je recherche un poste polyvalent me permettant de m'impliquer sur tous les aspects du travail en agence d'architecture : la conception et la mise en forme des projets, mais également leur suivi administratif et financier, la réponse aux avis d'appel à concours ...



Je viens de valider mon diplôme d'architecte DE, me permettant d'être plus autonome dans le suivi des projets, et à long terme de devenir architecte HMONP pour m'associer dans une agence existante ou bien créer une nouvelle structure.



Mes compétences :

VectorWorks

Personal Home Page

Microsoft Office

HTML

Autocad

ArchiCAD

Apple MacOS

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Artlantis

Sketch up

Microsoft Windows

Architecture d'intérieur

Mise en page

Architecture

Adobe Illustrator

Revit