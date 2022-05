Laurie BRÉBAN

Curriculum Vitae : http://theme.univ-paris1.fr/cvphare/brebancv.pdf



Titulaire d’un doctorat en sciences économiques, je suis chercheuse au laboratoire PHARE de l’Université Paris 1 et j'occupe la fonction de Secrétaire Générale du du Collège des Économistes de la Santé.



Ma formation initiale en économie s’est déroulée à l’Université Paris 1 et a privilégiée l’économie quantitative à travers un Magistère d’Economie et l’Histoire de la pensée Economique à travers un Master d’Histoire de la pensée . Elle a été complétée par des enseignements doctoraux en Théorie des jeux, en Economie comportementale et en Histoire des théories monétaires.



Depuis octobre 2007, j’ai eu l’occasion de dispenser des travaux dirigés d’abord à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en tant que monitrice, puis à l’Université de Caen Basse-Normandie, en tant qu’Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche. Mes activités d’enseignements ont concerné des disciplines fondamentales pour l’analyse économique (Macroéconomie ; Microéconomie; Théorie monétaire et financière) J’ai également étendu mes enseignements vers mon domaine de recherche : l’Histoire de la pensée économique.



C’est, en effet, à certains aspects de l’œuvre d’Adam Smith que sont consacrés la plupart de mes travaux de recherche. Ces aspects concernent les questions relatives à la décision, à la délibération et, plus généralement, aux comportements individuels et à leur évaluation. Ceci se retrouve dans mes travaux académiques, dans mes communications à des colloques [par exemple : History of Economics Society Conference, Denver (USA), juin 2009 ; ESE Conferences: Behavioral Economics, Université Erasmus, Rotterdam (Pays-Bas), novembre 2009 ; European Society for the History of Economic Thought (ESHET), Boğaziçi University, Istanbul, (Turquie), dans mes missions en tant que chercheur invité (Charles University, Prague, 2008 et 2009 et dans mes publications (Cahiers d’économie politique, 2010 ; European Journal of the History Economic Thought, 2012 ; 2014).





Mes compétences :

Economie

Économie de la santé

Histoire

Santé