Laurie CAMIO

COMPETENCES

Organisation d’événements : pilotage, planification, gestion des fournisseurs, suivi technique et logistique, promotion et recommandations stratégiques.

Relations institutionnelles : établissements scolaires, collectivités locales, rectorats, universités…

Animation : assurer la cohésion et les échanges avec les différents intervenants.

Coordination : interface entre les différents services pour gérer les délais de publication et de réalisation.

Création de supports de communication (brief création et suivi de la production).

Rédaction d’articles pour un blog et de dossiers de candidatures.

Marketing opérationnel : benchmarketing, fiches produits, e-mailings, plaquettes, bilans et statistiques.



Mes compétences :

Evénementiel

Communication

Marketing