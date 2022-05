Laurie CRESPY

Passionnée par le droit social, je suis actuellement en poste au Cabinet LEXPART de Saint Etienne.



Volontaire, organisée et consciencieuse, j'apporte toujours à mon travail la plus grande rigueur.



Forte de six années d'expérience, je dispose d'un esprit d’initiative et d’un sens des responsabilités me permettant d’évoluer de façon autonome. Mon sens du contact me confère également une grande efficacité dans le travail en équipe et dans les relations avec la clientèle.



Mes compétences :

Maitrise de l'outil informatique

Relation client

Veille juridique et législative

Conseil

Audit social

Rédaction