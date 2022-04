Blandine EUSTACHE

Diplômée en Droit et Relations sociales dans l'entreprise, je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi qui me permettrait de poursuivre l'expérience acquise durant mes stages et de relever de nouveaux défis.



Ma dernière expérience m' a confortée dans le choix d'exercer le métier de juriste droit social et m'a permis de démontrer des compétences et des qualités essentielles à l'exercice du métier de juriste.



De nature sociable et diplomate, je suis à l'aise dans le cadre d'un travail d'équipe.



Au plaisir de m'entretenir avec vous ...



Mes compétences :

Droit du travail

Droit

Ressources humaines

Informatique

Gestion de projet

Droit social

Restitution