Laurie Diricq est une passionnée du web et de la communication. Après ses études en communication et en publicité, elle s'intéresse de près aux PME, TPE afin de comprendre les outils manquants à leur développement.



Laurie maitrise parfaitement le français et l'anglais, le néerlandais de base et la conversation en allemand. Comédienne depuis 17ans, elle a travaillé comme formatrice jeunesse dans un bureau politique, animatrice radio et comme animatrice pour Windbag Communication à Bruxelles.



Depuis 2010, sa vie professionnelle s'articule autour du web 2.0 et des TIC. Passionnée d'Illustrator et Photoshop, elle propose ses services de graphiste au travers de logos, sites web et flyers.



Compétences:

MS Office, Suite Adobe, Suite Corel, Photographie, Reportage, web, SEO, SEA, Management, gestion de projet, création évènementielle et coaching d'équipe.



http://tchewwy.wordpress.com/



Mes compétences :

Création de site web