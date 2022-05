Louise MATON

Passionnée du web et des nouvelles technologies depuis plusieurs années, c'est la voie que j'ai choisi pour m'épanouir professionnellement.



J'aime le contact et les défis. Quand un problème se pose, je suis de nature persistante, je n'hésite pas chercher la solution jusqu'à la trouver ! Curieuse de tout et avide d'apprendre sans cesse de nouvelles choses, je me sens à l'aise dans un job boostant et polyvalent.



J'ai décroché mon premier poste en tant que Community Manager à Technofutur TIC en 2010.





Mes compétences :

Conférencier

Twitter addict

Rédaction web

Newsletter/emailing

Facebook

Joomla

Community management & réseaux sociaux

Wordpress

Montage vidéo

Création site web

Rédacteur web

Community management