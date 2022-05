Laurie DRUMEZ

Jeune indépendante dans la Coiffure, dynamique et créative, j'ai créé un concept novateur au service des Entreprises.

En effet, il est difficile de prendre soin de soi entre le travail et le foyer.

C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer mon activité au Bien-être des Entreprises en proposant de la Coiffure en Entreprise.

Je me déplace sur votre lieu de travail pour vous coiffer pendant vos pauses, avant une réunion, un séminaire ou un autre événement.

Concept moderne, dans l'aire du temps, je propose différents services qui répondent à vos attentes et à vos besoins.

Je suis disponible et m' adapte à vos emploi du temps.





