Laurie DUCLUZEAU

Etudiante en troisième année à l'EFAP- L'Ecole des Métiers de la Communication ; je cherche un poste d'assistante chargée de Communication/ Evénementiel pour une durée de 4 mois (septembre-décembre) dans l'univers de l'oenotoursime à Bordeaux.



Le domaine des vins et spiritueux m'attire plus particulièment , de part son univers luxueux, la richesse d'un terroir qu'il est nécessaire de respecter et les enjeux économiques et humains qu'engendrent ce milieu.



Cependant je reste ouverte de part ma curiosité à d'autres offres de stage.



Si vous êtes à la recherche d'une stagiaire dynamique, curieuse et à l'écoute, n'hésitez pas à m'écrire sur Viadéo ou sur mon mail : ducluzeau.lilo@yahoo.fr



Mes compétences :

Informatique

Rédaction

Relations Presse

Relations publiques

Marketing

Communication

vins et spiritueux

dynamique