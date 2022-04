Charles JULIENNE

Terminant actuellement ma deuxième année de BTS Négociation Relation Client et fort de mon expérience de deux ans en alternance, je souhaiterais intégrer une entreprise basée dans le commerce international, pour un poste d’activité commerciale.



Après l’obtention du baccalauréat Sciences économiques et sociales, j’ai travaillé 6 mois en Angleterre au sein d’un hôtel 5 étoiles afin d’y parfaire mon anglais et développer des compétences de relationnel et de contact auprès d’une clientèle exigeante et internationale.

De retour en France, je me suis inscrit dans un parcours de formation en alternance au sein de l’entreprise Orange et la chambre de commerce et d’industrie de Nantes afin d’y développer mes compétences d’organisation, de vente auprès d’une clientèle de professionnels (PME, commerçants, artisans, professions libérales notamment de santé), de négociation et de reporting d’activité.



Doué d’un sens aigu de la performance et du résultat, mon expérience professionnelle, en France et à l’étranger, m’a également sensibilisé aux exigences du monde de l’entreprise, à la qualité de service, la recherche de la satisfaction du client et sa fidélisation.