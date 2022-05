Laurie DUFOUR

De formation en assistanat de direction, j'ai débuté ma carrière au sein du groupe Ad Valorem et plus précisément de sa filiale Ad Valorem Expertises.



Durant 6 années, j'ai occupé le poste d'assistante commerciale et j'intervenais directement auprès la clientèle tant sur la partie commerciale, que sur le suivi des dossiers.



En 2011, le groupe Ad Valorem a fusionné avec le groupe Crédit Foncier devenant ainsi Crédit Foncier Immobilier où j'ai travaillé pendant 3 ans à la Direction de l'Expertise en tant qu'assistante de direction.



En Mars 2014, j'ai été mutée à Nantes à la Direction Régionale des Expertises au poste d'assistante commerciale.



Mes compétences :

Immobilier

Aisance relationelle

Relations clients

Gestion clients

Autonomie

Esprit d'équipe

Microsoft Office

Process

Gestion administrative

Réactivité

Gestion de la production

Organisation du travail

Logiciel CRM