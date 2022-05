Laurie EGEA

Dynamique, motivée et souriante je gére actuellement du personnels en interim et en contrat.

Je suis garante de la propreté des appartements clients et des espaces de vie communs.

Organise et contrôle le nettoyage des logements, gère les stocks des produits d'entretiens et la répartition du linge propre.

Je recherche un emploi en CDI afin de pouvoir m'épanouir personnellement et professionnellement.



Mes compétences :

Management

Formatrice

Esprits d'équipe

Recrutement