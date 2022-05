Laurie EGIZIANO

Après l'obtention de mon Bac en Sciences Economiques et Sociales à Talence, je me suis tournée vers une licence de Géographie en parcours approches géographiques du développement et du territoire (AGDT) à l'Université Bordeaux-Montaigne à Pessac. Cette formation m'a permise de mieux comprendre le fonctionnement des territoires qui nous entourent.



Une fois ma licence acquise j'ai choisi de partir en Master Loisirs, Tourisme et Développement Territorial à l'Université de Pau (UPPA). Cette première année très formatrice m'a permis d'assister à des cours tels que les politiques publiques touristiques, de la sociologie des loisirs, de la cartographie, du diagnostic territorial ainsi que des cours nous apprenant de maîtriser différents réseaux sociaux. La diversité de ces enseignements m'ont permis de mieux appréhender les différentes mutations que connait actuellement le tourisme traditionnel. Au cours du second semestre deux travaux de groupes majeurs nous ont été demandés.