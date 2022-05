Philippe EGIZIANO

Passionné de sports collectifs et homme de challenge,j ai intégré en 1984 le groupe Casino après avoir effectué mon service militaire comme officier et découvert la grande distribution.

4 années de chef de rayon et 6 années de direction de supermarchés m ont données le goût du commerce et du management.

Directeur régional depuis plus de 20 ans,j ai accompagné les politiques commerciales et les stratégies du groupe en mettant tout en oeuvre afin de conquérir de nouvelles parts de marché tout en développant les résultats.

Autonome,exigeant j ai toujours mis en avant mes collaborateurs que j ai accompagné, formé et promu tout au long de ma carrière.



Depuis fin mars 2016 j'ai pris la direction du carrefour Faa'a à tahiti

La complexité de l approvisionnement liée à l insularité n a pas entamé le plaisir retrouvé de manager une équipe dynamique et de faire du commerce au quotidien



Mes compétences :

Management et accompagnement des équipes

Commerce

Gestion de comptes d exploitation , réalisation de

Capacité a fédérer les hommes et les femmes de len

Capacité a recruter, former et accomapgner les col

Reprise de magasins, changement d enseigne, ouvert

Expertise technique

Direction de centre de profits

Merchandising