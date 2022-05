Laurie FERREIRA

Initiation dès 6 ans

Cours particuliers

Soutien scolaire et aide aux devoirs

Etudiants et adultes : - Remise à niveau

Perfectionnement

50% de réduction fiscale.



Les séances à domicile avec plusieurs frères et sœurs donnent droit à une tarification particulière et dégressive :

2 enfants : 20 € / enfant par séance soit 10 € après déduction fiscale

3 enfants : 18 € / enfant par séance soit 9 € après déduction fiscale

4 enfants : 16 € / enfant par séance soit 8 € après déduction fiscale



Les particuliers ayant recours à Laurie bénéficient d’avantages fiscaux pour les dépenses engagées au titre de services à la personne, à savoir : une réduction ou un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses effectivement supportées dans la limite d’un plafond lié à la composition du foyer fiscal.

En plus de la facture, je vous ferai parvenir une attestation fiscale qui vous servira à compléter votre déclaration d’impôts l’année suivante.



FORFAIT ENFANT





Dès 6 ans, offrez à vos enfants toutes les chances de réussir !



Séance après séance, l’enfant se familiarise avec le programme dédié à son âge et à son rythme en pratiquant diverses activités ludiques : tests, histoires, exposés, etc.



Il communique et maîtrise plus aisément et acquiert certains automatismes.



Un gain de temps pour l’avenir dans l’apprentissage et la méthode jusqu’au CM2.

Tarifs et formules (à domicile) :

Séances individuelles : 30€ / heure soit 15€ après déduction fiscale

Tarif familial possible : FORFAIT FAMILLE (Voir brochure ci-dessus)

FORFAIT ADO





Dès la 6ème n’attendez pas que les difficultés s’accumulent : ayez le réflexe du FORFAIT ADO.



En quelques séances, le professeur va aider votre adolescent à combler ses lacunes. Il n’est jamais trop tard pour repartir sur de bonnes bases.



Un suivi temporaire ou permanent tout au long de son cursus lui donnera confiance



Le soutien personnalisé à votre gré.

Tarif (à domicile) :



Cours particuliers de la Sixième à la Terminale (hors mathématiques) : 30€ / heure soit 15 € après déduction fiscale

FORFAIT ADULTE





Envie de réactualiser vos notions ?



Besoin de maîtriser un domaine plus particulier dans votre travail, de préparer un examen ou un concours, de mieux communiquer à l’oral comme à l’écrit ?



Désir d’apprendre ce que vous n’avez jamais étudié ?



Est votre solution.

Nous établirons avec vous un plan de formation personnalisé.

Tarif (à domicile) :



Etudiants et adultes : 40€ / heure, soit 20 € après déduction fiscale







