Laurie GIRY

Titulaire d'une Licence Professionnelle Développeur Informatique Multisupports, je suis à la recherche d'un premier emploi.



Dynamique et motivée, je suis déterminée à me former rapidement et efficacement aux différentes solutions métiers, et je suis prête à m'investir totalement afin de relever, chaque jour, de nouveaux défis.



N'hésitez pas à me contacter ! :)



Mes compétences :

MySQL

Git

Subversion

XML

JSON

AngularJS

JQuery

Unity 3D

C#

JavaScript

Visual studio

Sass

CSS 3

HTML