Laurie GIUGGIOLA

Que je parle de moi ? Hum... Ce n’est pas ce que je préfère...

Que dire ? Je pense objectivement être quelqu’un de bien organisé et d’extrêmement passionné. J'aime ce que je fais... du coup... je fais ce que j'aime.

Sans plaisir, vivre est plutôt inutile...



Le goût du travail bien fait me porte chaque jour. Etre différente des autres, être mieux, sans arrêt se remettre en question pour atteindre un semblant d'idéal de satisfaction client... Et recommencer encore... sans cesse se renouveler et s'améliorer.



Mon équipe ! je ne peux pas vivre sans elle.

J'essaie chaque jour de la chérir.

Car j'ai en conscience, cette précieuse information : "sans eux je suis seule, et seul on est bien moins fort".



L'échange est une source d’évolution intarissable...

Un parcours...

Mon parcours... Plutôt simple, avec des classes chez AXA, dans le réseau agent général.





J'aime vraiment l’économie, ce monde en mouvement perpétuel m'inspire. Les entrepreneurs français me rendent fière. Il est en train de naître dans notre hexagone un mouvement différent, un mouvement dynamique et respectueux de tous.





Soutenons-nous, aimons nos métiers, adorons nos clients et nos collaborateurs, évoluons dans un environnement plus sain plus gratifiant. J'ai d'ailleurs un ouvrage fascinant à vous recommander, Le leadership de l'amour d'Emmanuel Toniutti, passionnant et courageux.





En un mot... soyons optimistes !



My Motto

Quand tu veux, tu peux... Quand tu peux, tu dois !

Repousser ses limites un peu tous les jours, ne jamais compter ses efforts, être généreux (tout ce qui n'est pas donné est perdu)



http://www.laurie.lgifinances.com/



Mes compétences :

Dynamisme

Rigueur

Autonomie

Fiscalité

Prêt immobilier

Assurances de prêt

Assurance

Épargne retraite