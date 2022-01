Thomas BASTOS

Je suis titulaire d’un BTS Action Commerciale, Ecole de Commerce des Réseaux Supérieure Automobile, Licence Patrimoine Assurances Banque , IOBSP1.



Ces formations m’ont permis d’évoluer dans les domaines de la Banque, de l'Assurances, et de l’immobilier, afin d’être réactif, autonome et opérationnel pour optimiser le ÇA.

Je suis mobile dans les régions Nord pas de Calais, Ile de France et Paca.



Mes compétences :

RELATION CLIENTELE

Persuasion et pugnacité

Détermination

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Amadeus CRS

ANGLAIS

Négociation immobilière

Gestion de la relation client