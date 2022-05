Vincent DERVEAUX

PARTIE PROFESSIONNELLE



Après l'obtention d'un Master Banque - Finance en octobre 2008, j'ai intégré la Banque Créatis en tant que Chargé de Contentieux Amiable. Première véritable expérience dans le domaine bancaire m'ayant permis de développer mon sens de l'écoute et de la négociation.



J'ai évolué rapidement vers un poste d'encadrement qui a été pour moi l'occasion d'acquérir des bases solides dans le domaine du management et de la communication.



Mon envie de découvrir davantage la Banque de détail et d'ajouter une expérience précieuse en vente de produits bancaires m'a conduit à accepter en mai 2011 le poste de Conseiller Clientèle Particuliers proposé par le Crédit du Nord.



PARTIE PRIVEE



Sportif dans l'âme, je pratique de nombreux sports notamment le football, la natation ou encore le tennis.



Curieux et ouvert, je renforce quotidiennement mes connaissances économiques et financières de manière à prodiguer un conseil de qualité à une clientèle exigeante.



COMPETENCES SPECIFIQUES ACQUISES



- Recouvrement / Surendettement / Négociation

- Vente de produits bancaires / Epargne financière

- Communication / Management / Analyse / Finance

- Back office / Solides Capacités rédactionnelles



DIVERS



- Titulaire du permis de conduire (B), véhicule personnel, mobile géographiquement.

- Participation à une commission de surendettement à la Banque de France de Lille en 2008.

- Stage linguistique effectué avec l’école EF Education de Dublin en 2005.

- Journée d’observation à Contentia France et préparation d’un rapport d’étonnement.

- Certification AMF Groupe Société Générale et Crédit du Nord



Mes compétences :

